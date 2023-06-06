Определились две основные кандидатуры на место спортивного директора «Баварии»

Двое человек претендуют на покинутое Хасаном Салихамиджичем место спортивного директора «Баварии» - уроженец боснийской Ябланицы покинул клуб после того, как «Бавария» провела далеко не лучший сезон, относительно рано вылетев из Кубка Германии и Лиги чемпионов, и чудом взяв титул Бундеслиги.

Руководство клуба рассматривает на его место две персоны - это работающий в аналогичной должности Макс Эберль из «РБ Лейпцига», а также Маркус Крёше из «Айнтрахта», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

В общем, «Бавария» верна своему принципу собирать, словно сачком, все самое лучшее и перспективное в немецком футболе.