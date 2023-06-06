Мбаппе пытается привести форварда сборной Франции в «ПСЖ»

«ПСЖ» планирует усилить состав в летнее трансферное окно. На радаре гранда Лиги 1 находится нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, которого этим летом можно подписать бесплатно. Как сообщает L’Equipe, участие в процессе привлечения Тюрама принимает его партнёр по сборной Франции Килиан Мбаппе. Звёздный форвард пытается убедить игрока перебраться именно в «ПСЖ».

В 32 официальных матчах сезона 2022/2023 25-летний Маркус Тюрам записал на свой счёт 16 голов и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что из «ПСЖ» ушёл звёздный нападающий Лионель Месси.