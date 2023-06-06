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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» объявила имя нового тренера официально

06 Июня 2023 • 17:23 Комментировать

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха посредством официального сайта назвала имя нового главного тренера. Команду принял 44-летний швейцарский специалист Херардо Сеоане. Он подписал трёхлетний контракт.

Сеоане ранее работал в Германии с «Байером» на протяжении года и трёх месяцев. Швейцарец покинул клуб из Леверкузена в октябре 2022-го. В 56 играх под руководством Сеоане «фармацевты» добились 26 побед при 10 ничьих и 20 поражениях.

Чемпионат Германии гладбахская «Боруссия» завершила на 10-й позиции в турнирной таблице. После завершения сезона «жеребцы» объявили об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера по обоюдному согласию.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Херардо Сеоане
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