«ПСЖ» хочет купить братьев Тюрамов

«ПСЖ» хочет пригласить сразу двух сыновей легендарного Лилиана Тюрама, который ранее выступал за «Барселону» и «Ювентус». Парижская команда намерена усилиться нападающим Маркусом Тюрамом, который стал свободным агентом после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии». Также «ПСЖ» рассматривает трансфер Кефрена Тюрама из «Ниццы», за которого придется заплатить солидную сумму компенсации.

По информации от журналиста Абделлы Бульмы, «ПСЖ» действительно проявляет интерес как к Маркусу, так и Кефрену Тюраму. Братья могут воссоединиться в Париже и играть за одну команду.

Напомним, «ПСЖ» сейчас находится в шаге от своих первых летних трансферов. В команду должны прийти Марко Асенсио и Мануэль Угарте.