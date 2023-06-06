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«ПСЖ» хочет купить братьев Тюрамов

06 Июня 2023 • 14:06 Комментировать

«ПСЖ» хочет пригласить сразу двух сыновей легендарного Лилиана Тюрама, который ранее выступал за «Барселону» и «Ювентус». Парижская команда намерена усилиться нападающим Маркусом Тюрамом, который стал свободным агентом после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии». Также «ПСЖ» рассматривает трансфер Кефрена Тюрама из «Ниццы», за которого придется заплатить солидную сумму компенсации.

По информации от журналиста Абделлы Бульмы, «ПСЖ» действительно проявляет интерес как к Маркусу, так и Кефрену Тюраму. Братья могут воссоединиться в Париже и играть за одну команду.

Напомним, «ПСЖ» сейчас находится в шаге от своих первых летних трансферов. В команду должны прийти Марко Асенсио и Мануэль Угарте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Маркус Тюрам Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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