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«Боруссия» планировала получить 150 миллионов евро за Беллингема, но «Реал» сбил цену

06 Июня 2023 • 11:26 Комментировать (1)

Дортмундская «Боруссия» изначально планировала получить 150 миллионов евро за своего полузащитника Джуда Беллингема. По информации от Sport 1, мадридскому «Реалу» удалось заметно снизить требуемую сумму.

По версии источника, «королевский клуб» заплатит за англичанина 100 миллионов евро одним платежом. Также у дортмундской «Боруссии» в будущем будет возможность получить дополнительные 20 миллионов евро за счёт бонусов.

Напомним, сам Беллингем уже согласовал все личные условия с мадридским «Реалом». Ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» Джуд отказал нескольким клубам из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 11:32
ай щас перец опяць зажмец манету и купиц какова-нить шмонича.. А-ха-ха-ха! )))
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