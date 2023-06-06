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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лёв: «Нет, из Бразилии не обращались»

06 Июня 2023 • 04:51 Комментировать

В интервью журналистам издания Bild бывший наставник немецкой сборной Йоахим Лёв ответил на вопрос о том, не приглашали ли его из Бразилии, где активно ищут наставника для своей сборной.

Вопрос с известной степенью сарказма, потому что в 2014 году сборная Германии с Лёвом нанесла самое, пожалуй, известное и печальное поражение бразильцам, обыграв их в полуфинале чемпионата мира со счетом 7:1.

- Нет, из Бразилии не обращались. Не было контактов. Я в одинаковой степени могу поработать как с клубом, так и со сборной, - цитирует слова специалиста источник.

Лёв остается без работы с лета 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Йоахим Лёв
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