Лёв: «Нет, из Бразилии не обращались»

В интервью журналистам издания Bild бывший наставник немецкой сборной Йоахим Лёв ответил на вопрос о том, не приглашали ли его из Бразилии, где активно ищут наставника для своей сборной.

Вопрос с известной степенью сарказма, потому что в 2014 году сборная Германии с Лёвом нанесла самое, пожалуй, известное и печальное поражение бразильцам, обыграв их в полуфинале чемпионата мира со счетом 7:1.

- Нет, из Бразилии не обращались. Не было контактов. Я в одинаковой степени могу поработать как с клубом, так и со сборной, - цитирует слова специалиста источник.

Лёв остается без работы с лета 2021 года.