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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лёв подтвердил, что готов вернуться к работе

06 Июня 2023 • 04:46 Комментировать

Мы уже сообщали в марте о том, что Йоахим Лёв, приведший сборную Германии к чемпионскому титулу в Бразилии в 2014 году, готов вернуться к работе и возглавить новый проект. Его пауза длится уже почти два года, он ушел с поста «Ди Манншафт» летом 2021 года, после не очень удачного чемпионата Европы.

Как сообщает издание Bild, в интервью Лёв подтвердил готовность вернуться, но только в том случае, если проект будет отвечать его видениям и амбициям.

- У меня есть планы и идеи, несмотря на то, что я два года не работаю. Я получал предложения, но готов вернуться в какой-либо проект лишь если буду полностью уверен в нем, - цитирует слова Лёва источник. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йоахим Лёв
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