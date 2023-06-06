Лёв подтвердил, что готов вернуться к работе

Мы уже сообщали в марте о том, что Йоахим Лёв, приведший сборную Германии к чемпионскому титулу в Бразилии в 2014 году, готов вернуться к работе и возглавить новый проект. Его пауза длится уже почти два года, он ушел с поста «Ди Манншафт» летом 2021 года, после не очень удачного чемпионата Европы.

Как сообщает издание Bild, в интервью Лёв подтвердил готовность вернуться, но только в том случае, если проект будет отвечать его видениям и амбициям.

- У меня есть планы и идеи, несмотря на то, что я два года не работаю. Я получал предложения, но готов вернуться в какой-либо проект лишь если буду полностью уверен в нем, - цитирует слова Лёва источник.