«Реал» начал переговоры по защитнику «Баварии»

Мадридский «Реал» вступил в переговоры с «Баварией» по трансферу защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

По данным источника, представители «Реала» уже дважды ездили в Мюнхен и общались с представителями Дэвиса, закладывая основу для летнего перехода.

В конце весны агент Альфонсо Дэвиса давал понять, что трансфер его клиента возможен. Представитель канадского защитника тогда отмечал, что в «Баварии» царит хаос.

22-летний Дэвис оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро.