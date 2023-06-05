«Реал» нашёл звезду в атаку после ухода Бензема

В «Реале» уже началась перестройка состава. Клуб успел объявить об уходах Карима Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диаса и Эдена Азара. В такой ситуации «сливочным» нужны новички в атакующую линию. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием Садио Мане. Звёздный сенегалец провёл средний сезон в «Баварии», однако в Мадриде по-прежнему высоко оценивают 31-летнего футболиста.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Садио Мане в 45 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 сенегалец забил 12 голов и отдал шесть голевых передач в 38 официальных матчах.

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