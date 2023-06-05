«Боруссия» выработала твёрдую позицию для переговоров с «Реалом» по Беллингему

Похоже, что «Реал» договорился с полузащитником Джудом Беллингемом об условиях личного контракта. Теперь мадридцам нужно достичь соглашения с дортмундской «Боруссией». «Шмели» выработали твёрдую позицию – они будут запрашивать 120 миллионов евро в качестве базовой суммы трансфера. Об этом на своих страницах рассказывает Kicker.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по Беллингему составит около 100 миллионов евро плюс бонусы.

Джуду Беллингему в конце июня исполнится 20 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника как раз в 120 миллионов евро.