«Бавария» хочет купить вингера «Ювентуса»

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить чемпионат Италии на немецкую Бундеслигу.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Марсель Моллер, в услугах вингера заинтересована мюнхенская «Бавария». «Старая синьора», в свою очередь, готова продать Федерико, если за него предложат порядка 40 миллионов евро.

Кьеза был куплен «Ювентусом» у «Фиорентины» летом прошлого года за 42,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 21 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал пять ассистов.