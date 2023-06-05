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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет купить вингера «Ювентуса»

05 Июня 2023 • 13:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить чемпионат Италии на немецкую Бундеслигу.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Марсель Моллер, в услугах вингера заинтересована мюнхенская «Бавария». «Старая синьора», в свою очередь, готова продать Федерико, если за него предложат порядка 40 миллионов евро.

Кьеза был куплен «Ювентусом» у «Фиорентины» летом прошлого года за 42,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 21 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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