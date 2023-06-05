«Боруссия» ведёт переговоры с защитником «Баварии»

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может перебраться в другой клуб Бундеслиги, об этом рапортуют журналисты Sky Sports Germany.

Как отмечает источник, на 27-летнего игрока претендует дортмундская «Боруссия». «Шмели» вступили в переговоры с футболистом после того, как узнали о намерении игрока сменить команду в летнее трансферное окно. Общение между сторонами проходит в положительном ключе.

Бенжамен выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024, а трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.