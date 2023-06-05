Мазрауи хочет покинуть «Баварию» летом

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи твёрдо намерен покинуть свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Георга Хольцнера, марокканец хочет уйти после своего первого сезона на «Альянц Арене».

Футболист недоволен тем, что является лишь запасным правым защитником для главного тренера Томаса Тухеля. Напомним, перед чемпионатом мира Нуссер выступал в стартовом составе под руководством Юлиана Нагельсманна, но затем фуллбек столкнулся с травмой.

Ранее сообщалось, что Мазрауи интересен каталонской «Барселоне», но у команды Хави Эрнандеса есть и другие варианты для усиления правого фланга обороны.