Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи хочет покинуть «Баварию» летом

05 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи твёрдо намерен покинуть свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Георга Хольцнера, марокканец хочет уйти после своего первого сезона на «Альянц Арене».

Футболист недоволен тем, что является лишь запасным правым защитником для главного тренера Томаса Тухеля. Напомним, перед чемпионатом мира Нуссер выступал в стартовом составе под руководством Юлиана Нагельсманна, но затем фуллбек столкнулся с травмой.

Ранее сообщалось, что Мазрауи интересен каталонской «Барселоне», но у команды Хави Эрнандеса есть и другие варианты для усиления правого фланга обороны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
12:25 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» ведёт переговоры с защитником «Баварии»
12:00 · Германия. Бундеслига
Мазрауи хочет покинуть «Баварию» летом
04:06 · Германия. Бундеслига
Румменигге пояснил, что вернулся в «Баварию» не на исполнительную роль
04 Июня
23:52 · Англия. Премьер-лига
Коло-Муани признался, что хотел бы выступать в АПЛ
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пополнил список претендентов на Павара
23:21 · Англия. Премьер-лига
Канселу определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
17:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова возобновить переговоры по мексиканцу из «Аякса»
12:32 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договаривается с игроком «Баварии»
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пытается перехватить Райса у «Арсенала»
08:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к топ-трансферу
03 Июня
20:30 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:06 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Влахович нужен «Баварии», он напоминает мне молодого Лукаку»
15:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет заработать 90 млн евро за счёт продажи двух игроков
15:34 · Германия. Бундеслига
Беллингему ищут жильё в Мадриде – трансфер в «Реал» не за горами
13:52 · Англия. Премьер-лига
Собослаи сделал неожиданный выбор, отказав «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» 1
Все новости
Рекомендуем