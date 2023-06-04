«ПСЖ» договаривается с игроком «Баварии»

Руководство французского «ПСЖ» ведет переговоры с защитником мюнхенской «Баварии» Люкой Эрнандесом, об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отметил журналист, переговорный процесс между игроком и парижанами серьезно продвинулся, но при этом между клубами нет договоренности.

Французский защитник выступает за «Баварию» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 Эрнандес из-за травмы крестов провел всего 11 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей. Срок действующего контракта Эрнандеса с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2024 года.