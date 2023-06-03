«Бавария» хочет заработать 90 млн евро за счёт продажи двух игроков

В летнее трансферное окно из «Баварии» могут уйти два защитника – Люка Эрнандес и Бенжамен Павар. Как сообщает Sky, мюнхенский клуб рассчитывает заработать на трансферах этих футболистов 90 миллионов евро.

За Эрнандеса «Бавария» надеется получить 60 миллионов евро, а за Павара – 30 миллионов евро. Оба футболиста являются игроками национальной сборной Франции, им по 27 лет.

Стоит сказать, что весной «Бавария» сменила главного тренера – команду принял Томас Тухель. Также в Мюнхене сменился генеральный и спортивный директор. В летнее окно измениться может и состав команды.