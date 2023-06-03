Раскрыта сумма трансфера Беллингема в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем с каждым днем все ближе к переходу в мадридский «Реал». Как сообщил инсайдер Кристиан Фальк, за своего игрока «шмели» получат гарантированные 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

«Боруссия» рассчитывала выручить с продажи Беллингема 150 миллионов евро, однако в итоге согласилась на условия мадридской стороны. Официально о трансфере могут объявить на следующей неделе.

В прошлом сезоне Джуд вместе с «Боруссией» стал вице-чемпионом Бундеслиги. Он поучаствовал в 31 матчей чемпионата Германии, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.