«Бавария» и «Атлетико» поборются за Геррейру

Фланговый защитник Рафаэл Геррейру, который покинет дортмундскую «Боруссию» этим летом, имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным журналиста, в подписании 29-летнего португальского латераля заинтересованы мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико». Также у Геррейру есть вариант продолжения карьеры во Франции, где контракт ему готова предложить «Ницца».

Рафаэл играет за «Боруссию» с лета 2016 года. В сезоне-2022/2023 защитник провел 36 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и 13 голевых передач.