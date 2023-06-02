Полузащитник Марио Гётце продлил трудовой договор с «Айнтрахтом». Об этом клуб из Франкфурта сообщил на своем официальном сайте. Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне 30-летний немецкий хавбек принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором девяти результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гётце в 13 миллионов евро.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Айнтрахт» занял седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков за 38 игр.