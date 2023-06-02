Гладбахская «Боруссия» объявила об уходе Фарке

Даниэль Фарке покидает должность главного тренера «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

«Совместный подробный анализ сезона привёл обе стороны к этому решению», - говорится в пресс-релизе «жеребцов».

Отметим, что гладбахская «Боруссия» завершила чемпионат Германии на 10-й позиции и не попала в еврокубки.

Стоит напомнить, что в январе 2022 года Даниэль Фарке возглавил российский «Краснодар». Впрочем, уже через считанные недели немецкий тренер покинул клуб РПЛ, не проведя у руля команды ни одного матча.