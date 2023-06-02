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«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро, «Ювентус» потребует больше

02 Июня 2023 • 15:50 Комментировать

На летнем трансферном рынке намечается серьёзная борьба за подписание Душана Влаховича. Среди клубов, с которыми связывают 23-летнего сербского нападающего, находится «Бавария». Как сообщает Corriere dello Sport, мюнхенцы предложат за Влаховича от 55 до 60 миллионов евро. При этом «Ювентус» рассчитывает заработать на этом трансфере 90 миллионов евро. Переговоры могут получиться непростыми.

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович провёл за «Ювентус» 42 официальных матча. В них сербский нападающий записал на свой счёт 14 голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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