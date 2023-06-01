Баллак не советует Беллингему уходить из «Боруссии»

Ветеран немецкого футбола Михаэль Баллак считает, что Джуду Беллингему не стоит торопиться расставаться с дортмундской «Боруссией», лучше провести в ее составе еще сезон и набраться опыта. Все это происходит на фоне того, что «Реал» готов, по слухам, заплатить за звезду 110 миллионов евро.

- Он еще молод и ему лучше остаться тут, в Бундеслиге. Он один из лучших тут, в Германии, первый парень. И это важно и для чемпионата тоже. В «Боруссии» ему позволяют время от времени ошибаться, в «Реале» такого не позволят, первая же ошибка, критика, и... справится ли он со всем этим? - вопрошает Баллак, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.