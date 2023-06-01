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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо выбрал клуб для продолжения карьеры

01 Июня 2023 • 14:28 Комментировать

Испанский полузащитник Дани Ольмо продолжит карьеру в «РБ Лейпциге». Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о новом трудовом соглашении, которое попишут в ближайшее время.

Срок действующего трудового договора между Ольмо и «быками» истекает в конце июня 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо провел 23 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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