Ольмо выбрал клуб для продолжения карьеры

Испанский полузащитник Дани Ольмо продолжит карьеру в «РБ Лейпциге». Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о новом трудовом соглашении, которое попишут в ближайшее время.

Срок действующего трудового договора между Ольмо и «быками» истекает в конце июня 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо провел 23 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.