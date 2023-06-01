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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» повесила ценник на Павара

01 Июня 2023 • 09:28 Комментировать

Защитник Бенжамен Павар собирается покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Как рапортуют журналисты Bayern & Germany, руководство немецкого гранда готово расстаться с французским латералем.

Источник отмечает, что чемпион Бундеслиги установил цену на своего футболиста. «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».

Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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