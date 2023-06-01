«Барселона» нацелилась на португальского защитника

Фланговый защитник Рафаэл Геррейру, который покинет дортмундскую «Боруссию» в ближайшее время на правах свободного агента, может сменить немецкий чемпионат на испанскую Ла Лигу.

Как стало известно журналистам Fichajes, в подписании португальского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» запланировали переговоры с 29-летним исполнителем.

Рафаэл выступал за «Боруссию» с лета 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги защитник сыграл 27 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и 12 результативных передач.