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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нацелилась на португальского защитника

01 Июня 2023 • 09:08 Комментировать

Фланговый защитник Рафаэл Геррейру, который покинет дортмундскую «Боруссию» в ближайшее время на правах свободного агента, может сменить немецкий чемпионат на испанскую Ла Лигу.

Как стало известно журналистам Fichajes, в подписании португальского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» запланировали переговоры с 29-летним исполнителем.

Рафаэл выступал за «Боруссию» с лета 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги защитник сыграл 27 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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