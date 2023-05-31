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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге будут играть мячами в ретро-стиле фото

31 Мая 2023 • 16:50 Комментировать

Пресс-служба немецкой Бундеслиги показала мячи, которыми будут играть в двух лучших футбольных дивизионах страны в сезоне 2023/2024. Мячи выполнены в ретро-стиле в честь 60-летия Бундеслиги.

Напомним, что чемпионом Германии в завершившемся сезоне стала «Бавария». Лишь в последнем туре мюнхенцы смогли вырваться на вершину турнирной таблицы, обойдя «Боруссию» за счёт её осечки.

Добавим, что следующий чемпионат Германии начнётся в начале августа. 

Бундеслига была создана в 1963 году. 

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Бундеслига
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В Бундеслиге будут играть мячами в ретро-стиле фото
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