Пресс-служба немецкой Бундеслиги показала мячи, которыми будут играть в двух лучших футбольных дивизионах страны в сезоне 2023/2024. Мячи выполнены в ретро-стиле в честь 60-летия Бундеслиги.

Напомним, что чемпионом Германии в завершившемся сезоне стала «Бавария». Лишь в последнем туре мюнхенцы смогли вырваться на вершину турнирной таблицы, обойдя «Боруссию» за счёт её осечки.

Добавим, что следующий чемпионат Германии начнётся в начале августа.

Бундеслига была создана в 1963 году.

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