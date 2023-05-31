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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка не хочет покидать «Баварию»

31 Мая 2023 • 12:53 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не хочет покидать мюнхенскую команду, даже если летом состоится дорогостоящий трансфер Деклана Райса из лондонского «Вест Хэма». Напомним, англичанина оценивают в 100 миллионов евро.

По информации от журналиста Максимилиана Коха, Горецка хочет наладить дела в «Баварии» после неубедительного сезона. Леон хотел бы выполнять меньше оборонительной работы и чаще выступать на позиции «восьмёрки», в которой действует наиболее эффективно.

Напомним, Горецка начинал нынешний сезон с травмой, из-за чего пропустил несколько стартовых матчей Бундеслиги.

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Бавария Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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