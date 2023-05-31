Павар готов покинуть «Баварию» через год, если клуб откажется продавать его летом

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар не видит себя в команде Томаса Тухеля. По информации от Sport Bild, француз покинет команду на правах свободного агента через год, если руководство запросит за него в ближайшее трансферное окно слишком большую сумму.

Напомним, контракт Павара с «Баварией» истекает через год. Главный тренер Томас Тухель очень хочет сохранить француза, но тот уже принял окончательное решение об уходе. За футболистом активно следит каталонская «Барселона» и клубы Английской премьер-лиги.

Бенжамен хочет принять для себя новый вызов и попробовать силы в новом чемпионате.