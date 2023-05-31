«Бавария» предпочитает продать Горецку, а не Киммиха

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с одним из важных футболистов ради трансфера нового нападающего. По информации от Mundo Deportivo, главным кандидатом на выход является полузащитник Леон Горецка, который заметно сбавил обороты в этом сезоне.

Источник сообщает, что несмотря на повышенный интерес к опорнику Йозуа Киммиху, «Бавария» не хочет расставаться с одним из ключевых футболистов. Руководство больше предпочитает расстаться именно с Горецкой, который потерял место в основе под конец сезона.

Вырученные деньги на продажах «Бавария» намерена направить на покупку нового нападающего.