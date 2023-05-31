Шмельцер вернётся в «Боруссию»

Бывший защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер может вернуться в дортмундский клуб. Согласно данным журналистов ruhrnachrichten.de, он займет должность ассистента главного тренера молодежной команды «шмелей».

Стоит отметить, что 35-летний немецкий специалист, недавно завершивший карьеру футболиста, получил тренерскую лицензию категории В.

Напомним, «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундский клуб был близок к золотым медалям, однако упустил титул в последнем туре, сыграв вничью с «Майнцем».