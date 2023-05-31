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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шмельцер вернётся в «Боруссию»

31 Мая 2023 • 08:33 Комментировать

Бывший защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер может вернуться в дортмундский клуб. Согласно данным журналистов ruhrnachrichten.de, он займет должность ассистента главного тренера молодежной команды «шмелей».

Стоит отметить, что 35-летний немецкий специалист, недавно завершивший карьеру футболиста, получил тренерскую лицензию категории В.

Напомним, «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундский клуб был близок к золотым медалям, однако упустил титул в последнем туре, сыграв вничью с «Майнцем».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марсель Шмельцер
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