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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих и Гнабри - в числе 11 лучших футболистов сезона Бундеслиги

31 Мая 2023 • 07:54 Комментировать

Журналисты ESPN составили символическую сборную сезона немецкой Бундеслиги. Из состава чемпиона страны - мюнхенской «Баварии» - в нее включены два футболиста: Серж Гнабри и Йозуа Киммих.

Полная версия символической сборной выглядит следующим образом:

Голкипер: Фредерик Реннов («Унион»);

Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (оба - «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Мусса Диаби («Байер»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Серж Гнабри (оба - «Бавария»);

Форвард: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Йозуа Киммих
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