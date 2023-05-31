Киммих и Гнабри - в числе 11 лучших футболистов сезона Бундеслиги

Журналисты ESPN составили символическую сборную сезона немецкой Бундеслиги. Из состава чемпиона страны - мюнхенской «Баварии» - в нее включены два футболиста: Серж Гнабри и Йозуа Киммих.
Полная версия символической сборной выглядит следующим образом:
Голкипер: Фредерик Реннов («Унион»);
Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (оба - «Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Мусса Диаби («Байер»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Серж Гнабри (оба - «Бавария»);
Форвард: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).
Бан пользователя