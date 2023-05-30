Геррейру хочет остаться в Германии, поэтому не против перейти в «Баварию»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру не против перебраться в стан главного конкурента команды Эдина Терзича. Совсем скоро португалец покинет свой клуб на правах свободного агента, чем готова воспользоваться мюнхенская «Бавария».

По информации от Bild. 29-летний фуллбек в курсе об интересе со стороны главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля, под руководством которого уже выступал в «Боруссии». Португалец хочет остаться в Германии, поэтому не против перебраться в Мюнхен. Сообщается, что Геррейру уже сказал некоторым одноклубникам по «Боруссии», что им интересуется «Бавария».

В прошедшем сезоне Геррейру отметился 4 голами и 12 ассистами в Бундеслиге.