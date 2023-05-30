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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» выкупил Эбимбе у «ПСЖ» официально

30 Мая 2023 • 12:36 Комментировать

Франкфуртский «Айнтрахт» официально активировал опцию выкупа в арендном соглашении по трансферу полузащитника Эрика Эбимбе. 22-летний хавбек останется в Бундеслиге на постоянной основе.

Эбимбе является воспитанником «ПСЖ» и успел отыграть за первую команду 10 матчей в прошлом розыгрыше чемпионата Франции. Футболист подписал с франкфуртским «Айнтрахтом» контракт до 2027 года. Сумма выкупа, которую получит «ПСЖ», пока неизвестна.

В этом сезоне Эбимбе провёл 19 матчей в чемпионате Германии, где отметился тремя голами и одним результативным пасом. На выходных Эрик может выиграть первый трофей за «Айнтрахт», когда его команда сыграет в финале Кубка Германии с «РБ Лейпцигом».

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