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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет перехватить нападающего у «Барселоны»

30 Мая 2023 • 11:48 Комментировать

29-летний бельгийский вингер Янник Карраско близок к уходу из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах полузащитника заинтересована мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд намерен побороться за Карраско с каталонской «Барселоной». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» близки к трансферу Янника за 15 миллионов евро.

Бельгиец выступает за «матрасников» с сентября 2020 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Ла Лиги Янник провел 35 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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