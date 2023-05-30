«Бавария» хочет перехватить нападающего у «Барселоны»

29-летний бельгийский вингер Янник Карраско близок к уходу из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах полузащитника заинтересована мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд намерен побороться за Карраско с каталонской «Барселоной». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» близки к трансферу Янника за 15 миллионов евро.

Бельгиец выступает за «матрасников» с сентября 2020 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Ла Лиги Янник провел 35 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.