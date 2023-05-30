«Унион» хочет арендовать Деста, но «Барселона» заинтересована только в продаже

Каталонская «Барселона» летом решительно намерена избавиться от защитника Серджино Деста на постоянной основе. По информации от Mundo Deportivo, в услугах американца заинтересован берлинский «Унион», который в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что «Унион» готов взять Деста только в аренду, что не устраивает «Барселону», которая хочет продать игрока на постоянной основе. Намерения каталонцев связаны с ситуацией с финансовым фэйр-плеем, для разрешения которой клубу нужно добыть как можно больше денег.

Дест пока заканчивает сезон на правах аренды в составе «Милана». В 8 матчах этого розыгрыша Серии А Серджино не отметился ни одним результативным действием.