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Эдсон Альварес согласовал условия контракта с «Боруссией» Дортмунд

30 Мая 2023 • 09:53 Комментировать

Полузащитник амстердамского «Аякса» становится всё ближе к переходу в новую команду. По информации от журналиста Николо Скиры, мексиканский хавбек согласовал условия личного контракта с дортмундской «Боруссией».

Напомним, в услугах Альвареса ранее также была заинтересована «Бавария», но мюнхенский клуб решил в итоге отказаться от кандидатуры мексиканца. «Боруссия» уже несколько недель ведёт работу над трансфером, который сейчас близится к завершению.

25-летний Альварес в этом сезоне отметился тремя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Нидерландов. Игрок проводит четвёртый сезон в составе «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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