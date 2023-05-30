Эдсон Альварес согласовал условия контракта с «Боруссией» Дортмунд

Полузащитник амстердамского «Аякса» становится всё ближе к переходу в новую команду. По информации от журналиста Николо Скиры, мексиканский хавбек согласовал условия личного контракта с дортмундской «Боруссией».

Напомним, в услугах Альвареса ранее также была заинтересована «Бавария», но мюнхенский клуб решил в итоге отказаться от кандидатуры мексиканца. «Боруссия» уже несколько недель ведёт работу над трансфером, который сейчас близится к завершению.

25-летний Альварес в этом сезоне отметился тремя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Нидерландов. Игрок проводит четвёртый сезон в составе «Аякса».