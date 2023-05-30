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Чемпионат Германии. Бундеслига

Роббен и Швайнштайгер могут вернуться в «Баварию»

30 Мая 2023 • 08:52 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового генерального директора после увольнения Оливера Кана.

Согласно данным Bayern & Germany, руководство чемпиона Германии рассматривает кандидатуры бывших игроков команды Бастиана Швайнштайгера и Арьена Роббена.

Швайнштайгер защищал цвета «Баварии» с 2000 по 2015 года. Роббен выступал за мюнхенскую команду с 2009 по 2019 год.

По итогам сезона-2022/2023 «Бавария» стала чемпионом Германии. Подопечные Томаса Тухеля вырвали титул у дортмундской «Боруссии» в последнем туре. Мюнхенский коллектив опередил принципиального соперника благодаря лучшей разнице мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арьен Роббен Бастиан Швайнштайгер
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