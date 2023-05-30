«Бавария» может усилиться экс-защитником «Боруссии»

Защитник Рафаэл Геррейру, который покинул дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в стане другого клуба Бундеслиги. Согласно данным журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к футболисту проявляет мюнхенская «Бавария».

В ближайшее время руководство чемпиона Германии проведет переговоры с представителями защитника. Если стороны договорятся, Рафаэл пополнит ряды «Баварии» на правах свободного агента.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Германии португалец поучаствовал в 36 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 голевыми передачами.