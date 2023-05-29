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Беллингем переходит в «Реал»

29 Мая 2023 • 18:37 Комментировать

Полузащитник Джуд Беллингем переходит из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Об этом рассказывает журналист Маттео Моретто из Relevo.

По данным Моретто, вопрос с трансфером Беллингема уже решён. «Реал» заплатит «Боруссии» примерно 100 миллионов евро. Также в сделке будут прописаны бонусные выплаты. Джуд подпишет со «сливочными» контракт, рассчитанный до конца сезона 2028/2029.

В конце июня Джуд Беллингем отпразднует свой 20-й день рождения. В завершившемся сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 42 матча, в которых записал на свой счёт 14 голов и семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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