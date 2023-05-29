Беллингем переходит в «Реал»

Полузащитник Джуд Беллингем переходит из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Об этом рассказывает журналист Маттео Моретто из Relevo.

По данным Моретто, вопрос с трансфером Беллингема уже решён. «Реал» заплатит «Боруссии» примерно 100 миллионов евро. Также в сделке будут прописаны бонусные выплаты. Джуд подпишет со «сливочными» контракт, рассчитанный до конца сезона 2028/2029.

В конце июня Джуд Беллингем отпразднует свой 20-й день рождения. В завершившемся сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 42 матча, в которых записал на свой счёт 14 голов и семь результативных передач на партнёров.