Хёнесс рассказал, в чём была ошибка Кана

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс, который входит в состав правления клуба, прокомментировал уход Оливера Кана с должности генерального директора.

«Было ли назначение Кана ошибкой? Оглядываясь назад, можно сказать, что да. Оливер – очень умный человек, с ним приятно общаться. Большое разочарование заключается в том, что я думал, что он сможет выполнять эту работу самостоятельно из-за своего характера. Но вместо этого он окружил себя советниками.

Несмотря на то, что Оливер не оправдал ожиданий, мои двери всегда открыты для него. Я очень уважаю этого человека», - сказал Хёнесс Kicker.

За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства