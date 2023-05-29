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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс рассказал, в чём была ошибка Кана

29 Мая 2023 • 18:14 Комментировать

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс, который входит в состав правления клуба, прокомментировал уход Оливера Кана с должности генерального директора.

«Было ли назначение Кана ошибкой? Оглядываясь назад, можно сказать, что да. Оливер – очень умный человек, с ним приятно общаться. Большое разочарование заключается в том, что я думал, что он сможет выполнять эту работу самостоятельно из-за своего характера. Но вместо этого он окружил себя советниками.

Несмотря на то, что Оливер не оправдал ожиданий, мои двери всегда открыты для него. Я очень уважаю этого человека», - сказал Хёнесс Kicker.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Ули Хенесс
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