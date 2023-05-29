В Германии ждут отставку Тухеля

Известный в прошлом немецкий футболист Дитмар Хаманн, который сейчас работает экспертом на телевидении, не исключает, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель может покинуть мюнхенскую «Баварию» в ближайшее время.

«Когда вы наблюдаете за таким отношением к людям, то должны задуматься: нужно ли работать в таком клубе? Не стоит исключать, что Томас подаст в отставку по собственному желанию», - передает слова Дитмара Daily Mail.

«Думаю, он уйдет уже сегодня», - добавил Эрик Мейер, который является коллегой Хаманна.

Напомним, что ранее мюнхенский клуб уволил Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.