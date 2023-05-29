«Бавария» не уволит Тухеля, несмотря на уход Кана и Салихамиджича

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель останется на своём посту, несмотря на увольнение генерального директора Оливер Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Напомним, именно эти люди пригласили Тухеля на пост наставника в конце марта, указав перед этим на дверь Юлиану Нагельсманну.

Журналист Фабрицио Романо у себя в социальных сетях сообщает, что «Бавария» в данный момент не рассматривает вариант с увольнением Тухеля. Томас находится в ожидании назначения новых директоров, а слухи о его уходе, как сообщает источник, не подтвердились.

Напомним, Тухель выиграл с «Баварией» чемпионский титул Бундеслиги в конце сезона.