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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер: «У меня ещё есть два года по контракту с «Баварией»

29 Мая 2023 • 11:42 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер заверил, что пока не задумывается об уходе из команды Томаса Тухеля в ближайшее межсезонье. Напомним, 34-летний швейцарец перешёл в стан «красной машины» в январе из мёнхенгладбахской «Боруссии».

«У меня всё ещё есть два года по контракту с «Баварией», я здесь провёл мало времени. Сейчас я не думаю об уходе. Я хочу играть в стартовом составе, но сейчас чувствую себя расслабленно. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – заявил Зоммер в интервью Kicker.

Ранее сообщалось, что Зоммер всё ещё интересен «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага хочет заполучить швейцарца вместо Давида де Хеа, который ещё не продлил свой контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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