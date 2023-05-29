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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший игрок сезона в Бундеслиге - он не из «Баварии»

29 Мая 2023 • 11:39 Комментировать

19-летний полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за дортмундскую «Боруссию», признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Бундеслиги.

В завершившемся сезоне английский хавбек принял участие в 31 матче местного чемпионата, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице, упустив титул из-за домашней ничьей с «Майнцем» (2:2).

Этот сезон будет последним для Джуда в Дортмунде. В ближайшее время полузащитник пополнит ряды мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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