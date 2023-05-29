«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе 5 футболистов

На официальном сайте дортмундской «Боруссии» было объявлено об уходе из клуба пятерых футболистов, контракты которых истекли по завершении нынешнего сезона.

Вице-чемпион Бундеслиги попрощался с защитниками Феликсом Пасслаком и Рафаелем Геррейру, полузащитником Махмудом Даудом, а также форвардом Антони Модестом и вратарем Лукой Унбехауном. Во время прощания капитан команды Марко Ройс подарил партнерам подарки.

Напомним, что «Боруссия» упустила чемпионский титул в Бундеслиге в последнем туре. Дортмундцы набрали одинаковое количество очков с «Баварией», однако уступили мюнхенцам по разнице мячей.