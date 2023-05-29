Бенсебаини прошёл медосмотр и подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини уже прошёл медосмотр и подписал контракт с новым клубом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, скоро Рами объявит новым футболистом «Боруссии» Дортмунд.

В скором времени «шмели» выпустят официальное сообщение о трансфере. Бенсебаини заменит в дортмундской «Боруссии» защитника Рафаэла Геррейру, который уйдёт на правах свободного агента.

28-летний Бенсебаини отметился шестью голами и одной результативной передачей в прошедшем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Футболист выступает в Германии с 2019 года, когда перешёл из «Ренна».