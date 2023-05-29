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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги

29 Мая 2023 • 08:47 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству трофеев. На счету форварда стало 12 титулов чемпиона Германии. Это рекордное достижение для немецкого футбола.

Мюллер защищает цвета «Баварии» с июля 2009 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний нападающий провел 27 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

«Бавария» стала чемпионом в последнем туре, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» по разнице мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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