Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству трофеев. На счету форварда стало 12 титулов чемпиона Германии. Это рекордное достижение для немецкого футбола.

Мюллер защищает цвета «Баварии» с июля 2009 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний нападающий провел 27 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

«Бавария» стала чемпионом в последнем туре, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» по разнице мячей.