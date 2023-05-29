«Милан» нацелился на форварда сборной Франции

Форвард сборной Франции и гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить Бундеслигу на Серию А. По сведениям Corriere dello Sport, в подписании 25-летнего нападающего заинтересован «Милан».

«Россонери» могут заполучить Тюрама бесплатно, поскольку его контракт с «Боруссией» истекает в конце июня. Помимо «Милана» в трансфере Маркуса также заинтересованы «Челси», «Ювентус», «МЮ» и «Ньюкасл».

Маркус выступает за «Боруссию» с 2019 года. В завершившемся сезоне чемпионата Германии нападающий провел 30 поединков, в которых отметился 13 голами и шестью голевыми передачами.