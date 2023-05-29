Румменигге возвращается в «Баварию»

В мюнхенскую «Баварию» возвращается ее бывший президент Карл-Хайнц Румменигге, об этом рапортует Sport Bild.

Как стало известно источнику, 67-летний функционер войдет в наблюдательный совет клуб и будет помогать с планированием состава и трансферами. Румменигге был председателем правления мюнхенского гранда с 2002 по 2021 год. Затем вместо него на этом посту работал Оливер Кан, которого на днях отправили в отставку.

По итогам сезона-2022/2023 Бундеслиги «Бавария» стала чемпионом страны. В последнем туре мюнхенцы воспользовались осечкой «Боруссии» и опередили дортмундцев по разнице голов.