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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге возвращается в «Баварию»

29 Мая 2023 • 07:30 Комментировать

В мюнхенскую «Баварию» возвращается ее бывший президент Карл-Хайнц Румменигге, об этом рапортует Sport Bild.

Как стало известно источнику, 67-летний функционер войдет в наблюдательный совет клуб и будет помогать с планированием состава и трансферами. Румменигге был председателем правления мюнхенского гранда с 2002 по 2021 год. Затем вместо него на этом посту работал Оливер Кан, которого на днях отправили в отставку.

По итогам сезона-2022/2023 Бундеслиги «Бавария» стала чемпионом страны. В последнем туре мюнхенцы воспользовались осечкой «Боруссии» и опередили дортмундцев по разнице голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
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