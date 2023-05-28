Беллингем попрощался с игроками «Боруссии» перед трансфером в «Реал»

Полузащитник Джуд Беллингем переходит в мадридский «Реал». Как сообщает Ruhr Nachrichten, 19-летний футболист в воскресенье попрощался с футболистами, тренерами и сотрудниками дортмундской «Боруссии».

Беллингем мог покинуть «Боруссию» в статусе чемпиона Германии, но в субботу дортмундцы упустили из рук титул, не сумев обыграть «Майнц» на своём поле (ничья 2:2). Осечкой «шмелей» воспользовалась «Бавария», которая и завоевала «серебряную салатницу» 11-й год подряд.

Ожидается, что трансфер Джуда Беллингема в «Реал» будет оформлен в самое ближайшее время.

Появилась информация о контакте Беллингема с «Реалом»