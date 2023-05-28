Оливер Кан: «Я не психанул»

Оливер Кан покинул должность главы правления «Баварии». Об отставке функционера было объявлено через час после чемпионства. В прессе появилась информация о том, что известный в прошлом голкипер гневно отреагировал на потерю работы. Впрочем, Кан опроверг эти сообщения.

«Утверждение, что я психанул, когда мне сообщили об увольнении, определённо не соответствует действительности. В пятницу мне позвонил Герберт Хайнер [президент «Баварии»] и сообщил о решении. Это был спокойный и предметный разговор», - написал Кан в социальных сетях.

Ранее Оливер Кан сообщил, что «Бавария» запретила ему отпраздновать чемпионство с командой.